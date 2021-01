Inimesed Anna Särev: "Ma suren ja ikka armastan veel oma meest, viimse hingetõmbeni, kuigi ta on julm ja kuri!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

ANDRES JA ANNA: Näitlejanna Anna Särev elas vaid oma mehele Andres Särevile, kellega sammus koos eluteed 40 aastat. Ta elas kümme aastat oma mehest kauem ja pühendas ennast siis armsa abikaasa mälestusele ning tema pärandi korrastamisele ja säilitamisele. Paremal Andrese ema. Foto: Eesti teatri- ja muusikamuuseum (ETMM)

„Andesta, minu Andukene, andesta mulle, mul ei ole oma elu, ma elan seda elu, mis mul on sinule. Sina suudad mind veel elus hoida. Teine elu on mul kõik tühine. Kallis, ma ei suuda sulle öelda, kui kallis sa oled mulle olnud 40 aastat, mida me sinuga kahekesi sammusime! Küll on meil ka koleraskeid päevi olnud, kuid seltsis kahekesi oli ikkagi kergem seda kanda,“ kirjutas näitlejanna Anna Särev oma abikaasale – näitlejale, lavastajale ja teatrijuhile Andres Särevile.