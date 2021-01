TAGASI TELES! Peeter Võsa teeb intervjuu Pae tänava pommimehega: see on haruldane võimalus 

"See on väga harukordne võimalus, kui õnnestub intervjueerida inimest, kes muidu keeldub ajakirjanikele igasuguste kommentaaride jagamisest. Kui selline võmalus tekib, oleks arukas seda kasutada ja nii ma tegingi," räägib Võsa.

Võsa sõnul oli ka Kanal 2 omanikeringiga liitunud teleekspert Jüri Pihel saatega nõus. "Ta jagas minu seisukohti ja mõtteid. Tänapäeval ei käi asjad ometigi nii, et tuleb idee ja löön jalaga telejaama ukse lahti," lisab endine telenägu, et vaja on ka juhtide heakskiitu.