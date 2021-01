Inimesed ÕL VIDEO | Tiktokker Desiree Mumm paneb Eesti meeste truuduse proovile: petetakse isegi lapseootel naisi Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna 16:53 Jaga: M

GALERII

Foto: Hannes Dreimanis

„Oled vaba mees ikka?“ uurib tiktokker Desiree Mumm (21) suhtes mehelt, kes vastab: „Raudus pole ja rase naine kodus. Mõtle, mis valud tal on, aga mul polegi valus.“ Järgmisel hetkel on mees valmis Desireega koos hotellituba broneerima. Petmiseksperimenti tegev neiu hindab, et enamus mehi on ikka päriselt ka sead mis sead.