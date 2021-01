VIDEO | KUI KALLIS ON OLLA ILUS? Iluprotseduurid pole ammu enam tabuteema 

Egiptuse kuninganna Kleopatra olevat käinud mee- ja piimavannis. Šotimaa kuninganna Maria Stuart lasi teha regulaarselt punase veini mähiseid. Kreeka mütoloogias armastuse ja ilu jumalanna Aphrodite uskus merevetikate jõusse ja Prantsusmaa kuninganna Marie Antoinette nautis ürdivanne. Moodsamatel aegadel nauditakse jäävanne või talisuplust. Külastatakse regulaarselt massaažisalonge ja ilukliinikuid.

Miks me pole rahul sellega, milliseks looja on meid loonud? Aeroobika- ja spordisaalid töötavad täie auruga. Kui sellest ei piisa tuleb appi ilukirurgia. Iluoperatsioonide arvu kasvu üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et paljude inimeste tervis on paranenud ja elatakse senisest kauem.

Üks on kindel, kosmeetiliste operatsioonide arv kasvab pidevalt. Miks? Sest meedia, sotsiaalmeedia, reklaam, tööelu ja vanuseline rassism tekitavad survet noorema välimuse saavutamiseks.

Täna ei ole iluprotseduurid ka enam tabuteema. Sel teemal lobisetakse nii sotsiaalmeedias, kui kohvitassi taga. Enim populaarsed on rindade korrigeerimine, silmalaugude operatsioonid ja rasvaimu. Omaette kategooria on loomulikult ilusüstid, mis muutunud sama normaalseks kui piimapaki ostmine.

Kogunesin kolme kauni naisega šampanjaklaaside taha, et rääkida avameelselt ilunippidest, mida ise kasutame ja teistelegi soovitada julgeme. Alustasime juustest ja kaunist näolapist ning lõpetasime ideaalse keha vormimisega. Aitäh teile julguse eest Gerli A Chantelle, Evelin Ainomäe ja Reet Härmat!

