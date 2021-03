ÕL VIDEO | KUI KALLIS ON OLLA ILUS? Iluprotseduurid pole ammu enam tabuteema

Miks me pole rahul sellega, milliseks looja on meid loonud? Aeroobika- ja spordisaalid töötavad täie auruga. Kui sellest ei piisa tuleb appi ilukirurgia. Iluoperatsioonide arvu kasvu üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et paljude inimeste tervis on paranenud ja elatakse senisest kauem.