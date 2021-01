Rebel Wilson elas üle inimröövi! 

Austraalia koomik rääkis, et hambuni relvastatud mehed sundisid Mosambiigi maapiirkonnas tema seltskonda peatuma ning autost väljuma. "Meid viidi kirbu all mingisse üksildasse majja." Olukord oli otsekui õudusunenäos, kuid Rebel ei löönud verest välja. "Tundsin, et oskan kriisis käituda. Olin nagu kambapealik."