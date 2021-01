VIDEOD | Laura Põldvere astub Soome eurolaulu valimisel võistlustulle kaasahaarava looga „Play“, ka kolm konkurenti on avalikud 

Võistlusloo „Play“ autoriteks on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume ja Laura ise. Reismanniga sai Laura kontakti mullu „Eesti laulul“, kus nad mõlemad osalesid. „Saime kokku, kirjutasime muusikat ja nii see lugu sündis. Minu meelest sobitub see laul hästi 2021. aasta algusesse. Sotsmeediat vaadates tundub, et inimesed süüvivad endasse ning paljude jaoks on eelmine aasta olnud suhete, kas siis tava- või töösuhete, osas keeruline. „Play“ räägib inimesest, kes on välja tulnud raskest suhtest,“ kirjeldab Laura.