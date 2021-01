VIDEOD | Kaks Laura Põldvere konkurenti Soome eurolaulu valimisel avalikud, tehti ka reeglite muudatus 

Soomlased on UMK-l sel aastal sisse viinud ka ühe päris olulise reeglite muudatuse. Nimelt on Soome televaatajatel tänavu võitja valimisel suurem võim. Kui varasemalt on lõpptulemusest poole otsustanud televaatajate ja poole rahvusvahelise žürii hinded, siis nüüd otsustavad vaataja 75% ja žürii 25%.