Selgeltnägijast vallaametnik Ilona Kaldre nimetas Eestit politseiriigiks ja Jõhvit pommiauguks: saan aru, et võisin kedagi häirida

Vallandunud skandaali valguses ütleb Kaldre Kroonikale, et tema sõnad rebiti kontekstist välja: "Jah, mõned mu ütlused olid tõesti teravad, kuid suunasin tähelepanu kitsaskohtadele, nagu politsei liigsele võimu kasutamisele. Mis Jõhvit puudutab, siis olen suur Jõhvi patrioot."

Ilona Kaldre on kindel, et skandaal paisutati üles, et temast vallavalitsuses lahti saada. "Saan aru, et võisin kedagi häirida," ütleb ta.

Põhjarannik kirjutas 14. jaanuaril, et Jõhvi volikogu opositsioon soovib tagandada alles oktoobri alguses ametisse asunud keskerakondlasest vallavanema Jüri Konradi, keda ta süüdistab valla maine kahjustamises, põhjuseks seesama intervjuu.

"Kõige häbiväärsem on antud intervjuus asjaolu, et antud isik kasutas oma mõtete edastamiseks ebatsensuurseid sõnu," märgivad opositsiooni esindjad leides, et inimene, kes on maksumaksja palgal, ei tohiks seada kahtluse alla ka maskide kandmise vajalikkust ning viiruse ohtlikkust.

"Võimukandjad naeruvääristavad Jõhvi valla kodanikke ning läbi selle kogu Ida-Virumaad," märgivad nad, leides, et ainuõige on vabastada ametist inimene, kes on oma sõnavõttudega pannud kahtluse alla Eesti riigi demokraatia alustalad ning kes on kahjustanud Jõhvi mainet. "Lisaks tuleb võtta vastutus ka valitsusel ning astuda tagasi."