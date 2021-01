Arnold Rüütli lapselapsed paluvad sotsiaalmeedias toetust oma isa hooldekodukulude tasumiseks

"Detsembris viidi isa haiglasse, kuna jalas tekkinud põletik osutus ohtlikuks. Seetõttu tehti talle mitu veresoonkonna operatsiooni, et veene laiendada. Haiglas tabas teda ka tugev infarkt. Vaatamata veresoonte laiendamisele tuli tal siiski amputeerida (tänase seisuga) õnneks vaid paar varvast. Kuid kõigele vaatamata on Leifi seisund halb ning üksi ta kahjuks enam toime ei tule. Tegelikult vajab ta igapäevast professionaalset hooldust, ravimeid ja soojust. Meil on kõigil kahju, et asjad on nii kaugele läinud. Üksi ta enam Võrumaal hakkama kuidagi ei saa. Seega oleme ülimalt tänulikud, kui saaksite toetada nii ühekordselt kui ka igakuiselt meie pingutusi isale paremat elu pakkuda ja ta loodetavasti taas oma jalgadele aidata."