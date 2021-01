Skulptor Mati Karmin: „Lõpp hea, kõik hea. Kui kuju ei kõlvanud Viljandile, siis kõlbab Venemaale.“ 

„Arvestades olukorda, kus Jaak Joala intellektuaalse omandi valdaja on pöördunud linna poole taotlusega eemaldada sellelt kujult laulja pea, käed, nimi ja eluaastad ning samuti arvestades seda, et see kuju on lõhestanud linnarahva ning ka kunstnik on väljendanud seisukohta, et temal on sellest saagast pehmelt öeldes kõrini, teen esmaspäeval linnavalitsusele ettepaneku selle kuju eksponeerimine lõpetada ning kuju teisaldada,“ kirjutas Timpson eile oma Facebooki-pöördumises. „Ma ei pea õigeks hakata kohtuuksi kulutama.“