Maire Joala ausambadraamast: ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun 

„See tekitab minus nii positiivseid kui negatiivseid tundeid,“ nentis Maire „Ringvaates“. „Oli ju armas, et lauljat pannakse tähele ja soovitakse talle avaldada tunnustust monumendi näol. Ent see, mil viisil see küpses ja valmis sai, oli kahetsusväärne. Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas.“

„Disko pole kunagi olnud tema muusika ning see kuju, kogu see komplekt esindab seda, mida Jaak ei olnud, räägib Maire. Ta kinnitab, et Mati Karmini esialgsele kavandile ta ei poleks öelnud. „See oli absoluutselt teistsugune: tagasihoidlik, soliidne, üleni hall. Polnud seda tilulilu, mis seda praegu ümbritseb, mis teeb selle absoluutselt kohutavaks.“

Kuigi Viljandi linnapea on juba avalikult välja öelnud, et kuju maha võetakse, on Maire arvates vara rõõmustada. „Otsus alles tuleb,“ viitab ta asjaolule, et tegelik võim ausamba saatuse üle on volikogu käes.