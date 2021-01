Tele MÄRG MÜSTEERIUM: Lepna aleviku naist piinab plätudesse pissiv poltergeist Toimetas Sten Kohlmann , täna 20:19 Jaga: M

GALERII

Just need on plätud, mis pissija pilku (ja muudki) püüdsid Foto: Kuvatõmmis (TV3)

Ikka ja jälle leidub meie seas inimesi, kes väidavad, et nende kodudes leiavad aset kummalised juhtumid, mille taga võivad (aga ei pruugi) seista poltergeistid. Kui aga tavaliselt kurdetakse kaduvate või enda asukohta muutvate esemete üle, siis ühe Rakvere külje all elava naise probleem on sootuks nukram.