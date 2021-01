Inimesed Uus eesmärk! Laulja Merilin Mälk asus juhiluba tegema: arvan, et mul läheb päris hästi Toimetas Merilyn Närep , täna 16:16 Jaga: M

Merilin Mälk Foto: Erlend Štaub

"Mul on mega hea meel, et ka lõpuks asja ette võtsin," teatab "Eesti otsib superstaari" saates tuntuks saanud laulja Merilin Mälk sotsiaalmeedias, et on uuel aastal võtnud eesmärgiks teha ära autojuhiloa.