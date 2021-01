Suri Risto Räppari lugude autor Sinikka Nopola 

Õed Nopolad on tuntud ennekõike Risto Räppari ning Heinakübara ja Viltsussi lugudest, millest on valminud ka ekraniseeringud. Mitmed teosed on ilmunud ka eesti keeles. Lastekirjanikud on paljastanud, et Risto Räppari kuju on saanud mõjutusi Sinikka pojast, kuid väikesed õed Heinakübar ja Viltsuss olid nad ise: Sinikka lugemist ja rahulikumat elu armastav Heinakübar ning Tiina krapsakam Viltsuss.