EMA | Lexsoul Dancemachine'i solist Robert Linna: on äge olla üks nende seast, keda kriitikud eriliseks peavad 

28. jaanuaril jagatakse taas Eesti muusikaauhindu ning Lexsoul Dancemachine püüab võitu aasta popartisti, aasta ansambli, aasta muusikavideo ja aasta albumi kategooriates. „Esiteks on see muidugi äge, kuna Eesti muusikaauhinnad on aasta üks majakas ehk kokkuvõttev üritus,“ ütleb Robert, et kogu bändi jaoks on tunnustus suur au. „Aastal, kus meil oli suhteliselt vähe esinemisi – see on kinnitus selle kohta, et oleme millegagi hakkama saanud. Teeb tuju eriti heaks ja tänuväärseks.“