Hertsoginna Fergie debüteerib romaanikirjanikuna 

"Olen tahtnud aastaid romaani kirjutada ning otsisin õiget lugu," rääkis 61aastane Fergie ajakirjale People. Romaan "Her Heart For a Compass" ("Kompassiks tema süda") on inspireeritud hertsoginna vanavanatädist Lady Margaret Montagu Douglas Scottist. Margaret on muuseas Sarah Fergusoni teine eesnimi. "Kuna Lady Margareti kohta on vähe infot, tundus sobilik oma lugu tema ümber põimida."