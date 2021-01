Grete Kuld paljastab: „Padjaklubi“ pandi sel hooajal pausile 

Grete on tänavu Tõnis Niinemetsa kõrval "Eesti laulu" saatejuht ning hommikusaate juhid uurisid, mis saab Grete näitlemisest "Padjaklubis", kui tegemist palju on. "Ma ei tea, kas ma tohin öelda seda," ehmub Grete küsimuse peale, kuid paljastab siis suure saladuse. "Hetkeseisuga sel hooajal "Padjaklubi" ei jätku. Pandi pausile. Ei tea, kui kauaks ja ei tea, kas üldse jätkame," ütleb Grete, et ehk õnnestub neil sügisel jätkata, kuid sel hooajal mitte.