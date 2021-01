Mati Karmin: Joala kuju ma enda koduaeda ei pane. See on linna oma ja ma ei taha kodutänavale ekskursioonibusse

Tõenäoliselt teeb linnavalitsus esmaspäeval otsuse ausammas teisaldada.

Jaak Joala nime, näo ja käte kujutiste eemaldamist monumendilt hiljemalt esmaspäevaks, 18. jaanuariks, nõudis tema lesk Maire Joala, keda esindav advokaadibüroo Trinity saatis Viljandi linnavalitsusele sellekohase nõude.

Ausammas, mille püstitamise algatas MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees, Viljandi linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa), on kaasa toonud linnaelanike ja kunstiekspertide vastakad kommentaarid.

Monumendi autor Mati Karmin: kindlasti jääb tekkinud olukord kunstiajalukku

Karmini sõnul pole juriidiliselt Joala lese nõudel mingit põhjust. "Eks igaüks võib enda nime alla kirja panna, kuid seda ma ei tahakski nii väga kommenteerida," arvab autor.

"See ei olnud üllatav, et selline tüli tekib. Kui esimene pall oli välja servitud, siis ma teadsin, et selline jama läheb lahti. Vaadakem taustsüsteemi: maailm on hetkel hulluks läinud ja keegi ei tea, mis ees ootab. Ma pakkusin paljudele rõõmu ja nad saavad nüüd kommenteerida. Oli ka palju positiivseid arvamusi. Paljud kunstimeelega inimesed saatsid sõnumeid ja on paljudele meeldinud," tõdeb Karmin ja lisab, et kindlasti jääb tekkinud olukord kunstiajalukku, kuna nii jaburat skandaali pole tema sõnul varem olnud. "See oli erakordne situatsioon terves Eestis. Ainult praegune poliitikakriis natuke varjutab, muidu oleks see Eesti top üks uudis."