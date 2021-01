Aeg läheb kiirelt! Marilyn Kerro tütar tähistab esimest sünnipäeva uhke tordiga 

"Mul on hea meel teatada pisitütre sünnist. Ilusal kuupaistel ta siia maailma sündis, suureks rõõmuks oma perele. Hetkel keskendun oma pisiperele niiet postitusi ja uusi mõtteterasid saate lugeda mõne aja pärast. Seniks keskenduge iseendale ning oma lähedastele, nendes peitub Teie jõud," kirjutas Kerro eelmisel aastal Facebookis.

Kerro käis 2019. aasta detsembri keskel veel saates "Õhtu", kus ta pidi ühel hetkel aga intervjuu katkestama, kuna tal hakkas halb. Õnneks andis nõid peagi sotsiaalmeedias teada, et temaga on kõik kenasti. "Minuga on kõik korras nagu viimaseid kuid rasedatel ikka sättis beebi end närvi peale ja tegi valu. Muretsema ei pea, meiega kõik korras, lihtsalt vähem istumist ning rohkem liikumist," kirjutas ta.