Suurte ambitsioonidega Prantsuse tõsielutäht proovib Eestis loodud firmaga maailma vallutada 

Prantsuse ekstreemsportlane, tõsielutäht, saatejuht ning ettevõtja Taig Khris nimetab viimased kuus aastat oma kodulinnaks Tallinna. "Tegelikult on siin päris vabastav olla. Mitte et Prantsusmaal kõik mulle peale hüppaks, aga see on siiski teistsugune, kui oled n-ö avaliku elu tegelane. See on sul kogu aeg meeles ja sa pead arvestama, et inimesed tulevad suga tihti rääkima. Siin ei tee seda keegi ja see on tore," räägib Khris "Pealtnägijas".