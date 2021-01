Saund GALERII | Mari Kalkun kuulutati aasta muusikuks: „Ma ei mäletagi sellist aega, mil oleksin olnud nii palju kodumaal ja kodus kui möödunud aastal.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 20:16 Jaga: M

Aasta muusik 2020, Mari Kalkun Foto: Robin Roots

„Möödunud kevadel sain rohkem tegeleda oma aiaga. Avastasin, et ka aed on looming,“ ütleb Mari Kalkun oma möödunud aasta tegemistest rääkides. Ta oli muusikaline aednik, sest siis sündis ka tema muusikaline aed ehk „Õunaaia album“. Aasta muusiku aunimetus on lauljannale kui lillekimp tänutäheks eelmise aasta muusikaliste elamuse ja loomingu eest.