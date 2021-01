Helen Randmetsa elu eduka mehe kõrval: tekkis juba hirm, mida ise tegema hakkan  

"Mingitel hetkedel tekkis sisimas hirm, et mida ma lõpuks ise hakkan tegema, mida ma üldse oskan teha ja kes mind kolme lapse emana üldse tahaks kuskile tööle võtta. Kui lapsed on veel väiksed, aga sa tahaks midagi hirmsasti enda jaoks, hingele teha, on ju selge, et see ei ole selles eluetapis võimalik," selgitab laulja Kroonikale.