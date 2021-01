NOMINENDID TEADA! Eesti muusikaauhindade jagamisel kogus tänavu enim nominatsioone räppar Nublu 

"Üldiselt võib öelda, et vaatamata kõigele on muusika-aasta olnud uskumatult tegus. See näitab elujõulisust ning eelkõige paindlikkust ja leidlikkust meie muusikamaastikul. Žüriiliikme töö on alati väljakutse, sest aastast aastasse võivad eri kategooriate rõhuasetused järsult muutuda. Kord on räpp tõusutrendis, siis folk, siis popmuusika. Tunnen tohutut rõõmu selle üle, et varemgi kaalumisel olnud Autorilaulu kategooria on lõpuks ometi realiseerunud ja nagu on näha ka sõelale jäänud kandidaatidest, toob see esile loojakeskset, naturaalse ja ajatu kõlaga stiili, mis on siinmail nii oluline ja meile omane,” kommenteerib žüriiliige Maian Kärmas.