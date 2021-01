HIPIPRINTS? Prints Harry kannab kuulu järgi juukseid hobusesabas! 

Harry ja hertsoginna Meghan soetasid mullu 14 miljoni dollarilise häärberi Santa Barbara lähistele Montecitosse. Sealsamas on kodu nii Oprah Winfreyl kui Ellen DeGeneresel, aga ka 1980. aastate südametemurdjal Rob Lowe'l.

Lowe rääkis James Cordeni jutusaates, et Harry (36) elab temast umbes miilikaugusel. "Ta hoiab väga omaette, teda meie kandis näha on sama mis Loch Nessi koletist näha," märkis 56aastane Lowe.

Lowe kuulutas, et tal võib olla Harry kohta sensatsiooniline uudiskild. Ta nägi printsi küll väga põgusalt, aga tal paistis olevat hobusesaba. "Mulle kui juhuslikule vaatlejale näis, et tema juuksed on hästi pikaks kasvanud ja tihedalt kuklasse tõmmatud. Minu oletuse kohaselt oli tegu hobusesabaga."