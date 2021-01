„Bridgertoni“ tähtede vahel susiseb ka päriselus? 

Näitlejad andsid "Access Hollywoodile" ühise videointervjuu, kuid kõlakaid armuloost otsesõnu ei kummutanud. Page kommenteeris: "Minu meelest on kõik, mida teil on vaja teada, ekraanil olemas, nagu ka kõik sädemeid, mis meile ulatatud imekauni stsenaariumi järgi olema pidid. Nii et minu meelest on sellest sütitavas stsenaariumist ja materjalist enam kui küll."

Kui saatejuht Kit Hoover naljatas, et Page ja Dynevor on tegelikult ka intervjuud andes koos ning üksnes teesklevad vestlust eri ekraanide vahendusel, vastas Page: "Jaa, me erutame teineteist laua all jalaga! See on nii lahe."