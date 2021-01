Tele Katrin Lust „Hingesoojuse“ ja „Kodutunde“ saagast: see kemplus ja sajatused rikkusid mu öörahu Kroonika , täna 09:59 Jaga: M

Katrin Lust Foto: Hannes Dreimanis

"Nii palju nagu ma olen aru saanud ja Jüri Piheliga suhelnud, siis hetkel on see saade pausile pandud," ütleb saatejuht Katrin Lust Kroonikas, et ei tea endiselt, mis saab tulevikus tema produtseeritud heategevussaatest "Hingesoojus".