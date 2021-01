Heti Tulve ja Kaur Kender põevad koroonat väga raskelt: „Veepudeli korki on isegi raske maha keerata, meeletu nõrkus.“

Jõulud veetis Inglismaal elav paar Eestis, kuid praeguseks on nad tagasi Londonis, kus nad ka haigeks jäid. "Haigus on väga raskekujuline. Köha matab hinge, jube väsimus, liigesed valutavad, lihased valutavad, peavalu, palavik... Veepudeli korki on isegi rake maha keerata, meeletu nõrkus," loetleb Tulve Õhtulehele. "Nüüdseks juba nädal aega täiesti pikali maas."