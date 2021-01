Saund KOLMAS EUROVISION TERENDAB! Laura Põldvere pürgib Soomet esindama: see on minu karjääris megasamm edasi! Katharina Toomemets , täna 14:24 Jaga: M

Laura Foto: Pressimaterjal

„Üliäge võimalus! Ma ei oska tundeid sõnadesse panna. See on miski, mille nimel on tehtud palju tööd ja vaeva nähtud. Elan ja töötan nagunii siin ja olen väga tänulik, et saan selles valdkonnas oma karjääris megasammu edasi astuda,“ hõiskab lauljatar Laura Põldvere, kes on üks seitsmest tänavusest Soome eurolaulu valimise eelvooru finalistist.