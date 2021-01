Saund KOLMAS EUROVISION TERENDAB? Laura Põldvere on üks seitsmest Soome eurolaulu konkursi finalistist! Katharina Toomemets , täna 09:35 Jaga: M

Laura Põldvere Foto: Martin Ahven

Lauljatar Laura Põldvere on juba mitu päeva oma jälgijaid sotsiaalmeedias õrritanud ja andnud teada, et täna, kolmapäeval, ilmub üks suur uudis. Kommentaarides pakuti, et naine osaleb võistlusel Uuden Musiikin Kilpailu ja lekkinud info järgi see nii ka on.