„PONTŠIKUMINUTID“ | Poliitik Leo Aadel: kaalutõusu üks põhjustest on olnud kindlasti alkohol ja aktiivne ööelu 

Leo Aadel on 52aastane mees, pikkuselt 175 cm ja kaaluga 105 kg. “Ma olen ülekaaluline olnud umbes viimased 15 aastat ja kandnud endaga kaasas 25 üleliigset kilo. Hetkel elan iseendale, sest olen pikka aega olnud omavalitsuse juht, ka õppejõud, ja nüüd olen võtnud aega enda jaoks,” räägib ta.

Leo sõnab, et tema kaalutõusu põhjus pole stress, vaid vähene liikumine, istuv töö ja ebatervislik toitumine. “Oma osa on kindlasti olnud alkoholil, aktiivsel ööelul, mis andis piisavalt vähe uneaega, aga õnneks stressi ei ole pidanud taluma ega meelemürke tarbima,” räägib ta.

“Õnneks mind ei ole solvatud, õnneks minu üle on naerdud ja õnneks olen ma ka ise selle üle naernud. Olen asjasse suhtunud positiivselt, aga see võib olla ka emotsioon, mis on jäänud minusse sisse. Naeran kaasa, aga ma ei naera seda endast välja. Kui ma vaatan endast väljapoole ja teisi inimesi, kes tõesti on sama õnnelikud, aga oluliselt peenemad, siis see emotsioon natuke ikka hammustab küll.”