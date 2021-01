NAABRITE AASTATEPIKKUNE SÕDA: pidev sõim, kallaletungid ja kohtuskäigud 

Marko sõnul oli algusaastatel kõik hästi, naabrid said läbi ja nii mõnigi kord sai üheskoos kalja mekitud, aga siis hakkas tühja koha pealt vägikaikavedu: naabrimees hakkas oma maalapile, mis Marko aia taga, autosid parkima ja kive ette vedama. Markole see ei sobinud ja pakkus naabrile, et ostab maalapi hoopis ära. „Tol hetkel hindas kinnisvara selle maalapi väärtuseks on 4000 eurot, pluss-miinus 1000, mina pakkusin 5000. Härrale see ei sobinud ja tahtis saada 25000 eurot. Mulle tundus summa pisikese transpordimaa eest, mida ma ei saa kunagi kasutada või oma aiaga liita, natuke palju,“ tõdeb Marko. Otsustati taotleda servituut, mis ka saadi.

Elu läks küll edasi, aga naabrimehe hing rahule ei jäänud ja hakkas oma naabreid kiusama. Näiteks pani mees naabrite köögiakna alla neli aastat tagasi merekonteineri, lisaks ei tohi Marko oma maja ees autoga parkida ega peatuda. Intsidente on antud naabrite vahel veelgi, naabrimees olla Markole isegi vastu hambaid virutanud.

Naabrimehe sõnul sai kõik alguse sellest, kui Marko hakkas kaaslastega väga valjult muusikat laskma. Marko seda muidugi eitab. „Ära valeta, Marko, mul on olemas audio- ja videomaterjalid,“ ütleb naabrimees selle peale.

Naabrimehe sõnul ei saanud Marko ja tema kaaslased olukorrast aru, nii asuski ta tegutsema – küll paigaldas platsile kivihunniku, et parkimisele lõpp teha, siis vedas ette enda auto, sest kui platsile parkida polnud võimalik, hakati parkima haljasalal.

Nii ongi mehed omavahel kiskunud aastaid ja iga naabri liigutus segab teist ning vastupidi. „Nad on piinanud mind seitse aastat järjest. Olen tahtnud vaid rahus elada. Inimlikkuse saab tagasi, kui nad ei irvita, tasuvad rikutud asjade ja minu tervise eest. Mitte, et pääsevad puhta nahaga,“ on naabrimees konkreetne.