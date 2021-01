Kurb! Igor Mang jättis hüvasti ustava sõbraga: kodu on kuidagi tühi ja midagi on puudu 

Igor räägib, et Sulfal oli laupäeva õhtul langetõbi ja pühapäeval ei võtnud koer enam jalgu alla. "Esmaspäeval läksime loomaarsti juurde, kus öeldi, et mitte midagi ei ole teha ja tehti süst," ütleb Mang.

Seejärel sõideti Vääna, et truu sõber väärikalt ära saata. "Puhkame seal suviti tihti ja Sulfa on seal palju jalutanud. Vähemalt sai ta sellisesse kohta, mida ise teab," ütleb Mang ja lisab, et kaevas sõbrale ise augu, elukaaslane Küllike tõi oksad.

"Sulfa oli ikkagi staar!" ütleb tähetark. "Tulime täna koju ja kuidagi tühi on – midagi on puudu. Ta oleks ju 24. veebruaril saanud 13aastaseks. Olin temaga nii harjunud ja igal pool temaga käinud... Helsingis, Riias, metsades. Ilma temata oled natuke nagu poolik, kohe tunnen, et midagi on puudu. Midagi ei saa tehtud, see lööb rivist välja," tõdeb Mang.