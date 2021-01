SEGADUS: tuntud teleoperaator andis mõne päeva jooksul nii positiivse kui negatiivse koroonatesti  

Mustafa pidi minema Saksamaale laskesuusatamise etappi filmima. Seejuures oli kohustuslik enne igat etappi teha koroonatest, nii andiski ta 5. jaanuaril testi. Kõik asjad olid juba pakitud ja valmis minema, kui ootamatult saabus hommikul kell 4.32 sõnum sisuga, et ta on positiivne. "Ma olin täiesti šokis, kolleeg ootas juba ammu lennujaamas. Mõistsin, et positiivse testitulemusega ma ei saa minna kuhugi ja jäin Eestisse," räägib teleoperaator, et pidi viimasel hetkel tööst loobuma.