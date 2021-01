KUI ARMAS! Kallim kiidab Laura Põldveret taevani: olen maailma kõige tänulikum 

"Edu saabub siis, kui ettevalmistus kohtub võimalusega" - Laura ettevalmistus on olnud kogu aeg on the highest level, oli vaja vaid uskuda, et peagi saabub võimalus. Võimalus, mille nimel Laura on terve elu tööd teinud ja pingutanud.. On lõpuks saabunud! Stay tuned – 1 day to go. Ma olen nii uhke sinu üle! Aitäh, päriselt! Aitäh, et inspireerid ja muudad maailma! Armastan sind," kirjutab mees.