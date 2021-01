Muusik Mikk Tammepõld sai isaks: esimesed päevad on olnud põnevad, tutvume ja harjume uutmoodi eluga 

"Oleme väga õnnelikud ja tänulikud, et August meid oma vanemateks valis," sõnab Mikk Õhtulehele. Uhke isa räägib, et esimesed päevad on olnud põnevad: "Tutvume ja harjume uutmoodi eluga. Nii Liina kui poiss tunnevad end hästi."

Värske kodanik nägi ilmavalgust 8. jaanuaril ning sai nimeks August. "See nimi oli meile mõlemale sümpaatne. Beebile otsa vaadates selgus, et on täitsa Augusti nägu küll," selgitab Mikk. "Äge ja uhke tunne on. Oleme praeguseks saanud veel nii vähe koos olla, et suuremad seiklused ja üllatused on alles ees," rõõmustab ta.

Muuhulgas märgib Mikk, et pisipõnn August sündis ühe nende suure lemmiku David Bowiega samal kuupäeval.

Laulja ja helilooja Mikk Tammepõld abiellus 2019 aasta 19. augustil oma elukaaslase Liina Karoga.

Pidu toimus Raudsilla puhkekeskuses, mis võlus paari oma ilusa loodusega. "Meil ei olnud kindlat kuupäeva eelistust, aga kuna paljud meie muusikutest sõbrad töötavad nädalavahetustel, siis tundus esmaspäev, millele järgnes vaba teisipäev hea valikuna," rääkis toona värskelt abieluranda sõudnud muusik Õhtulehele.