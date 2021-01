Nightwishi fännid šokis: bassimees lahkub bändist ja avalikust elustt 

Markol on enda sõnul villand ka voogedastusteenuste survest ja nõudmistest. Ka tulu jaguneb tema väitel ebaõiglaselt: suured tuurikorraldajad võtavad endale suure noosi kasumist. "Me oleme muusikatööstuse banaanivabariik," pahandab Nightwishi täht, kes hiljuti võitis Soome "Maskis laulja".

Kuid Hietala vajab pausi ka oma meelemõistuse nimel. Ta palub, et tal lastaks 2021. aastal rahus olla. "Kui samamoodi jätkan, on see minu ja mu lähedaste jaoks ohtlik. Veel hiljuti olid mul väga sünged mõtted." Kuid Marko palub, et fännid ei muretseks tema pärast. "Mul on kõik hästi. Mul on mu kaks poega, abikaasa, pere, sõbrad, koerad ja palju armastust."