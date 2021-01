Kas on võimalik, et „Kuuuurija“ vahetab taas kanalit? Jüri Pihel: tegime Lustiga uue pika lepingu ja meil läheb väga hästi 

Urmas Eero Liiv on "Kuuuurija" idee autor ja ristiisa. 2019. aasta veeburaris teatas Lust aga, et kolib päevapealt saatega hoopis Kanal 2 ekraanile. Teleekspert Jüri Pihel nimetas siis "Kuuuurijat" prügitelevisiooniks ning Lusti selle kuningannaks. Eelmise aasta lõpus sai Pihelist aga Kanal 2 üks omanikest ning võiks arvata, et kui Liiv on TV3-s tagasi, liigub ka Lust peagi taas sinna.

"Üsna pea lähevad eetrisse uued saated, täpsemini jaanuari lõpus ja kõik on tehtud hetkel nii, et me oleme Kanal 2 eetris. Seda, et me nüüd järgmine esmaspäev oleksime äkitselt TV3-s, ei juhtu," kinnitab ka Lust.