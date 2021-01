Tele OOTAMATU VASTUS: Parker kommenteerib Cattralli puudumist uuest „Seksist ja linnast“ Toimetas Triin Tael , täna 10:03 Jaga: M

"Seksi ja linna" näitlejannad 2008. aastal Londonis samanimelise mängufilmi esilinastusel. Foto: Reuters/Scanpix

"Seksi ja linna" näitlejannad Sarah Jessca Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis teatasid sotsiaalmeedias, et tulekul on seriaali järg "And Just Like That". Paraku torkas silma, et uues sarjas pole kohta sekspomm Samantha osatäitjal Kim Cattrallil, kes on juba aastaid Parkeriga nugade peal.