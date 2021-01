TV3 uus loovjuht Urmas E. Liiv: Katrin Lustile on mu süda alati valla olnud  

"Lõbus sodi on näiteks "Prooviabielu", mille mõtlesime välja TV3s. See ei tohi kuidagi olla vastik või kuri, vaid peab pakkuma kvaliteetset ja lõõgastavat meelelahutust," lisab Liiv, et pakuks tööd ka president Kersti Kaljulaidile, kui tal ametiaeg läbi saab ja tagasi ei valita.