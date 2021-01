Covid viis hauda miljardär Richard Bransoni ema  

Virgini omanik teatas kurba uudist Twitteris. "Pean kahetsusega teatama, et nagu paljude inimeste emad-isad praegusel Covidi-ajal, on ka minu ema Eve meie seast lahkunud. Selle asemel et kaotuse üle kurvastada, tahtsin tähistada ema imelist elu ning rõõmu, mida ta nii paljudele tõi."

Daily Maili teatel oli Branson varem öelnud, et emal oli tuvastatud koroonaviirus kolm nädalat tagasi, kuid eelmisel nädalal jäi mulje, et vanaproua on tervenemas.

Branson nimetas Virgini kodulehel avaldatud järelehüüdes oma ema imeliseks naiseks, kes õpetas talle usina töö väärtust. Selgub, et firma Virgin sündis tänu Eve'ile, kes andis pojale selle asutamiseks sada naelsterlingit. Noorena oli Eve olnud väga söakas: ta oli poisiks maskeerununa purilennutunde võtnud ning osalenud teise maailmasõja ajal naiste kuninglikus mereväeteenistuses.