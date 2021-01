„PONTŠIKUMINUTID“ | Näitleja Veljo Reinik: ikka tögatakse, et oled juurde võtnud või on need ealised iseärasused 

39aastane Veljo Reinik on paljudele tuntud teleekraanilt näitlejana. Nüüd on mees liitunud ka Pontsikutega – kaheksa mehega, kes on võtnud eesmärgiks aasta jooksul oma harjumusi muuta, kaalu kaotada ja elada tervislikumalt, et inspireerida ka teisi mehi enda füüsilise ja vaimse heaolu peale mõtlema.

Veljo ütleb, et tal on lähedasi sõpru, kellega saab kõigest rääkida, aga sellest hoolimata suurema osa emotsioonidest elab ikkagi enda sisse. “Minu meelest pole see õige, aga inimesed teevad seda. Loodan, et ma ei tee seda liialt palju. Ikka üritan oma muret kellegagi jagada. Oleneb inimesest ja probleemist, kui sügavalt olen valmis sellest rääkima,” tõdeb ta.

Kaalu kohta talle üldiselt märkusi ei tehta, küll aga selle kohta, et ta on lühike ja oli noorena väike. “Ma ei tunne, et see oleks solvav, vaid lihtsalt tögamine, et näed, oled juurde võtnud, ealised iseärasused jne,” räägib ta.

Mees tunnistab, et kaalu mingil määral mõjutanud ka alkohol. “Mu õllejoomise hobi on võibolla tõesti pisut kaalu lisanud. Pean õlleblogi ja eks sealt need kilod tulevad."