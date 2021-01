VIDEO | Ehitus algab! Lauri Pedaja hakkab kihlatuga maja renoveerima: Gethel paneb visuaali paika, minul on musklid teostuseks 

„Mina dikteerin, Lauri ehitab,“ naerab Gethel. „Põhimõtteliselt küll, minul on käed, temal on pea. Just eile, kui arutasime paari detaili, ütlesin, et mulle meeldib see ese, aga ei suutnud suuremat pilti kokku panna. Gethel paneb visuaalse poole paika, minul on musklid ja muud oskused selle teostamiseks,“ nõustub lauri. Küll aga tahab ka Gethel, nii palju kui jõuab ja jaksab, ise ehitusele käed külge panna.

Paar on kolinud maale, et saaks linnakärast eemale. „Minu unistus on kasvatada 2 meetri kõrgune kuusehekk, mis võtaks kinni naabrite müra ja visuaali. Kõik naabrid on ühele poole koondnud, teisel pool pole kedagi. See lõikaks meid justkui maailmast ära ja oleksime võimalikult eraldatud,“ selgitab Lauri.