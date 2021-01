Moepiibel Vogue valgendas tulevase USA asepresidendi ihu?! 

Mitmete sotsiaalmeediakommentaatorite on Harris fotodel tavapärasest heledama nahatooniga. Kas tulevane asepresident oli ajakirja jaoks liiga tõmmu?! New York Post nõudis Vogue'i esindajalt kommentaari, kuid ajakiri eitas Harrise ihu heledamaks retušeerimist. Võimalik, et helendava efekti tekitas pildistamisel kasutatud valgustus.