„PUUDUTA MIND“ 169. SAADE | Kai Tamm õpetab tegutsema harmoonias kosmiliste rütmidega, abimeheks Avesta kalender 

"Puuduta mind" - Kai Tamm; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Martin Ahven

Püüame lisaks süüvida avesta kalendri koostamise saladustesse, mis aitavad igal inimesel ära kasutada iga päeva parimad võimalused. Teadaolevalt on need on tuhandete aastate vanused teadmised Päikese ja Kuu rütmidest ning mõjudest inimestele ja nende tegevustele.

Miks on nii, et mõnel päeval lähevad asjad nagu „lepase reega“ ja teisel päeval oled oma asjadega nagu „kana takus“? Vastus on väga lihtne: esimesel juhul tegutsed harmoonias kosmiliste rütmidega, teisel juhul neile risti vastu. Avesta kalendri mõte seisnebki selles, et muuta enda elu lihtsamaks kasutades selleks Päikese ja Kuu päevade rütme. Eriti kasulik on see kalender oluliste sündmuste, mida on võimalik ette planeerida, paika panemisel.

Peale avesta kalendri Päikese ja Kuu päevade selgituste ja nõuannete on raamatus veel palju lisainfot, kuidas mõjutavad inimese tegevust ja tervist Kuu liikumine sodiaagimärkides ja kuufaasid. Millised tegevused on soovitatavad ja millised mitte, kuidas oma tervist tugevana hoida. Kuidas kasutada Kuu jõudu, et ettevõtmisi saadaks edu.