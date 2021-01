VIDEO | Andrei Zevakin vastab Austraalia strippari süüdistustele: selgitasin juba varem, et kanalil on moderaatorid

Justin rääkis Instagrami stoorides, et hindab Andrei Youtube'i kanalit. "See on suurepärane! Ta teeb oma tööd ja naerutab inimesi. Tunneb ära inimesed, kes lähevad avalikkusele korda ja ütleb nendega seoses oma mõtted välja, mida ilmselt arvavad ka pooled eestlased. See video oli ülimalt naljakas," kiitis Justin.

Nüüd otsustas Andrei teha uue video, et tekkinud tülile selgitus anda. "Selliste platvormidel nagu Youtube on võimalus oma kanalile lisada moderaatorid, kes haldavad kanali ümber toimub. Näiteks, kui vaatate esmaesitlust on neil õigus inimesed, kes spämmavad, pausile panna ja kommenteerimine ära keelata või solvavad ära kustutada," ütleb ta.

Andrei sõnul ta isegi vastas Justini fännide kommentaaridele, tänas neid tagasiside eest ning selgitas juba siis, et moderaatoritel on õigus kommentaare kustutada. "Mul on ükskõik, milline see kriitika on. Ükskõik, kas positiivne või negatiivne," ütleb Andrei.

Edaspidi lubab Andrei, et jätab vaid ühe inimese moderaatoriks. "Siis teate, et kui kommentaarid on kustutatud, tegin seda mina või tema."

Ka Justini kallim, blogija Triinu Liis Epner jagas Instagrami stoorides oma esimesi emotsioone. "Lahe saade, pole midagi halba öelda. Mulle Andrei meeldib," rääkis ta. Küll aga pidas ka Triinu Liis imelikuks, et kõik positiivsed kommentaarid, kus Justini kaitseks välja astuti, video alt kustutati.