VIDEO | Andrei Zevakin kuulutas Austraalia strippari TikToki kuningaks. Justin McNairn: ma ei tulnud siia kuulsuse pärast 

Andrei viskab Justini, kellel on TikTokis peaaegu miljon jälgijat, videote üle kõvasti nalja ja sealt ei puudu ka krõbedad kommentaarid.

Justin räägib Instagrami stoorides, et hindab Andrei Youtube'i kanalit. „See on suurepärane!“ ütleb ta.

Küll aga ei saa Justin aru, miks on video alt kustutatud ära tema fännide positiivsed kommentaarid. „See on naljakas, aga on nagu on. See on sinu kanal ja võid teha mida tahad. Igatahes toetan sind, teed head tööd!“ lisab ta.

Justin ei arvanud, et avalik huvi Eestisse saabudes sedavõrd suur on. „Ma ei oodanud seda, aga olen väga tänulik ja see tähendab meile väga palju,“ ütleb ta.

„Mind hoiatati, et meedia puhub asja suureks, aga ma ei tulnud siia selleks, et kuulsust taga otsida. Tulin siia, et mälestusi luua, teha seda, mida armastan ja inimesi naeratama panna. Saan aru, et minu töö stripparina on tavapärasest väga erinev, seda mitte ainult Eestis, aga see on okei! Kui tahate selle üle nalja teha ja mind maha teha, siis nii on, kuid see on mind kirg ja ma ei muutu kellegi pärast,“ tõdeb Justin.