Maailma seksikaim mees tegi oma armusuhte avalikuks 

33aastane näitleja ("Creed", "Must Panter") on kuulu järgi juba mõnda aega kurameerinud modell Lori Harveyga, kuid ise pole ta seda kinnitanud. Nüüd avaldas 13. jaanuaril 24aastaseks saav neiu Instagramis kaks fotot, mis ei jäta kahtlust: maailma seksikaima mehe süda on vallutatud.

Lori isa on Steve Harvey - näitleja ja saatejuht, kes on 2015. aastast peale konfereerinud Miss Universumi valimist (ning läinud ajalukku iludusvõistluse suurima prohmakaga, vale võitja väljakuulutamisega). 2019. augustis sahistati, et Loril on lähedased suhted oma isa sõbra P. Diddyga.