Sulev Nõmmiku balletikarjäärile tõmbas kriipsu peale lühike kasv 

Kõlab halastamatu enesekriitikana, kuid on puhas tõsi. „Igal inimesel on oma füüsilised võimed ja eeldused ning Sulev oli väga hea karaktertantsija,” tunnustab koolivenda ja sõpra lavastaja Ago-Endrik Kerge (81). „See aga, et ta tegelikult balletitantsija ei ole, oli tal selge juba enne koreograafiakooli saamist.”