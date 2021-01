„PUUDUTA MIND“ | Hingamisharjutus päeva lõpetamiseks ja hea une tagamiseks 

Seda harjutust tehakse pikali asendis ilma padjata või istudes sirge seljaga. Kõigepealt ole südamest tänulik päevale, mis selja taha on jäänud. Võta hetk, et mõtiskleda kordaminekute üle ja täna mõttes selle eest ennast ja samuti täna kõiki neid inimesi, kellega täna kohtusid.

Nüüd vii tähelepanu hingamisele. Hinga sisse läbi nina ja välja suu kaudu. Hoia tähelepanu hingamisel. Hinga nii 4-5 korda. Jätka hingamist, aga igal välja hingamisel lõdvestu teadlikult. Vii tähelepanu oma õlgadele ja hinga sealt välja pinged, vii tähelepanu kaelale ja välja hingates lõdvesta see. Seejärel vii tähelepanu südamele ja rinnale ning välja hingates lõdvesta need. Kui sul on kehas veel pingeid, siis vabasta see teadlikult pingetest.